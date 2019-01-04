غسيل ميركل وشخصيات الألمان على الفايسبوك

تعرضت البيانات الشخصية للمستشارة الألمانية ومئات الشخصيات السياسيين إلى القرصنة والنشر على الفايسبوك، في واحدة من أكبر عمليات القرصنة بألمانيا.

وأرجعت الداخلية الألمانية الحادثة إلى سرقة البيانات أمس الجمعة عبر استخدام خاطئ لبيانات دخول على خدمات سحابية أو حسابات بريد إلكتروني أو شبكات للتواصل الإجتماعي.

وقال الوزير بأنه لم يظهر حتى الآن أي دليل يؤكد بأن نظم الكمبيوتر في البرلمان الألماني أو الحكومة قد تم اختراقها.

ودفعت الحادثة جهاز مكافحة الجرائم الإلكترونية بألمانمية إلى عقد اجتماع طارئ، متوقعا بأن الواقعة جدرت إثر عملية تسلل أو تسريب، حيث تحقق حاليا السلطات في كل الإحتمالات.

وتشبه هذه الحادقة إلى حد بعيد واقعة ويكيليكس، التي اشتهرت قبل سنوات بنشر وثائق سرية لمسؤوليين سياسيين بعديد بلدان العالم.