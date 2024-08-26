غشة: “التحضيرات تسير في ظروف جيدة وبلغنا 70% من جاهزيتنا”

تحدث لاعب اتحاد العاصمة، حسام الدين غشة. عن التحضيرات التي يجريها مع فريقه تحسبا للموسم الجديد، مؤكدا سيرها في ظروف جيدة.

وصرح غشة، للموقع الرسمي لاتحاد العاصمة: “التحضيرات تسير في ظروف جيدة، بفضل الإمكانات التي وفرتها إدارة الفريق”.

كما أضاف لاعب الاتحاد: “نحن من جهتنا نعمل بكل جهد، وحاليا يمكنني القول أننا بلغنا 70% من جاهزيتنا”.

وتابع حسام الدين غشة: “نسعى لبلوغ كامل جاهزيتنا قبل أول مباراة لنا من الموسم الكروي الجديد، للظهور بوجه يليق باتحاد العاصمة”.