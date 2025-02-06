غشة: “الفوز على خنشلة يسمح لنا بالخروج من فترة الفراغ التي مررنا بها”
بقلم كريم تيغرمت
أبرز لاعب اتحاد العاصمة، حسام الدين غشة، أهمية الفوز الذي حققه فريقفه أسم الأربعاء، أمام اتحاد خنشلة، بالنسبة لهم كلاعبين.
وصرح غشة، عقب فوزهم بثلاثية أمام اتحاد خنشلة: “كنا مجبرين في مبراتنا امام اتحاد خنشلة، ابداء ردة فعل قوية”.
كما أوضح: “مررنا بفترة صعبة جدا بعد مباراة الداربي، حيث تسلل الشك للفريق، وكنا نشعر بأننا نمر بمرحلة فراغ”.
وأكد لاعب الاتحاد: “يمكنني القول بأن فوزنا على اتحاد خنشلة، أخرجنا من مرحلة الفراغ التي مررنا بها”.
وتابع حسام الدين غشة: “أنا أسعى في كل مباراة لتقديم أفضل ما لدي، لاسعاد أنصارنا، وأتمنى أن نبقى يد واحدة لجعل الاتحاد في المراكز الأولى”.
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