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الرياضة

غشة: “المنافسة في الموسم الجديد لن تكون سهلة محليا وقاريا”

بقلم كريم تيغرمت
غشة: “المنافسة في الموسم الجديد لن تكون سهلة محليا وقاريا”
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تحدث لاعب اتحاد العاصمة، حسام الدين غشة، عن التحديات التي تنتظرهم في الموسم الجديد، مؤكدا عزمهم على تشريف ألوان الاتحاد.

وصرح غشة، للموقع الرسمي لاتحاد العاصمة: “المنافسة في الموسم الجديد لن تكون سهلة، سواء على المستوى المحلي، أو القاري”.

كما أضاف: “نحن كلاعبين، كلنا عزيمة، وإرادة من أجل تشريف قميص اتحاد العاصمة، في الموسم الجديد”.

وتابع حسام الدين غشة: “نتمنى كلاعبين أن نكون عند حسن ظن أنصار الفريق، والإدارة التي وضعت ثقتها فينا”.

رابط دائم : https://nhar.tv/bfSUm
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