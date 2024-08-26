غشة: “المنافسة في الموسم الجديد لن تكون سهلة محليا وقاريا”
بقلم كريم تيغرمت
تحدث لاعب اتحاد العاصمة، حسام الدين غشة، عن التحديات التي تنتظرهم في الموسم الجديد، مؤكدا عزمهم على تشريف ألوان الاتحاد.
وصرح غشة، للموقع الرسمي لاتحاد العاصمة: “المنافسة في الموسم الجديد لن تكون سهلة، سواء على المستوى المحلي، أو القاري”.
كما أضاف: “نحن كلاعبين، كلنا عزيمة، وإرادة من أجل تشريف قميص اتحاد العاصمة، في الموسم الجديد”.
وتابع حسام الدين غشة: “نتمنى كلاعبين أن نكون عند حسن ظن أنصار الفريق، والإدارة التي وضعت ثقتها فينا”.
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