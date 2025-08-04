غشة: “تربص تونس سيكون جد مهمة بالنسبة لنا كلاعبين”

أبرز لاعب اتحاد العاصمة، حسام الدين غشة، أهمية التربص الذي سيجريه مع فريقه في تونس، استعدادا للموسم الكروي الجديد.

وصرح غشة، اليوم الإثنين، لتلفزيون “النهار” من مطار “هواري بومدين”: “تربص تونس سيكون جد مهمة بالنسبة لنا نحن اللاعبين”.

كما أوضح: “تفصلنا أيام معدودة عن انطلاق بطولة الموسم الجديد، وكل الطاقم مركز لخوض التربص في أفضل الظروف، ليعود علينا بالفائدة”.

وختم حاسم الدين غشة، بالحديث عن أهدافهم للموسم المقبل، مصرحا: “في الموسم المقبل سننافس على أربعة جبهات، ونتمنى أن نحصد أكبر قدر من الألقاب، ونحن واعون بالمسؤولية”.

يذكر أن بعثة فريق اتحاد العاصمة، تنقلت اليوم الإثنين، إلى تونس، لاستكمال التحضيرت الصيفية، بمدينة طبرقة.