غشة:” جاهزون لمواجهة الملعب التونسي وسنتدارك أخطاء مواجهة الذهاب

أكد مهاجم إتحاد العاصمة، حسام الدين غشة، عن جاهزية فريقه لمواجهة الملعب التونسي.

في إطار مواجهة إياب الدور التصفوي الثاني المؤهل لدور مجموعات كاس الكونفيدرالية، المرتقبة يوم الأحد، بملعب ميلود هدفي، بداية من الساعة السادسة مساء.

وصرح المهاجم، غشة، اليوم الخميس، لوسائل الإعلام، على هامش المنطقة المختلطة بملعب عمر حمادي:”مواجهة الإياب أمام الملعب التونسي مصيرية لبقية الموسم”.

واضاف المتحدث:”راضون عن آدائنا في مواجهة الذهاب، خاضة وأن تعداد

.”تعداد الفريق تغير مقارنة بالموسم الماضي

وتابع المتحدث:”سنعمل على تدارك الأخطاء التي وقعنا فيها في مواجهة الذهاب، وآمل أن نسجل العديد من الأهداف وتحقيق التأهل لدور المجموعات”.

وختم اللاعب حسام الدين غشة بالقول:”جميع اللاعبين واعون بالمسؤولية، وسنعمل على إنجاح مشروع الفريق”.