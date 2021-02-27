غشة: “حققنا فوز مستحق والحديث عن اللقب الشتوي سابق لأوانه”

الرياضة
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غشة: “حققنا فوز مستحق والحديث عن اللقب الشتوي سابق لأوانه”
بقلم كريم.تيغرمت

ثمن لاعب وفاق سطيف حسام الدين غشة الفوز الذي حققه أمام أولمبي الشلف، معتبرا الحديث عن اللقب الشتوي سابق لأوانه.

وصرح غشة، للموقع الرسمي للوفاق: “النتيجة لا تعكس سير المباراة كونها كانت صعبة، حضرنا لها جيدا، بالنظر للمنافس الذي كان يسعى لتدارك خسارته الاخيرة”.

وأضاف: “هدفنا هو حصد اكبر عدد من النقاط سواء داخل او خارج الديار، من أجل الحفاظ على ريادة ترتيب البطولة”.

وتابع حسام الدين غشة: “الحديث عن اللقب الشتوي سابق لأوانه، بالنظر لعدد المباريات المتبقية، لكن هدفنا مواصلة نتائجنا الايجابية”.


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