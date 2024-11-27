غشة: “كأس الكاف من أبرز أهدافنا وعازمون على دخول دور المجموعات بقوة”

أكد لاعب اتحاد العاصمة، حسام الدين غشة، عزمه رفقة زملائه على دخول دور مجموعات كأس الكاف، بقوة، باعتبار أن هذه المنافسة من أبرز أهدافه هذا الموسم.

وصرّح غشة، في الندوة الصُحفية التي تسبق مباراتهم أمام أورابا يونايتد: “المنافسات الإفريقية تعتبر إحدى أهداف فريقنا لهذا الموسم، وتتطلب منا الدخول بقوة لمواصلة باقي المشوار بأريحية قصد ضمان التأهل”.

كما أضاف: “سنعمل على حصد أكبر قدر ممكن من النقاط في المباريات الأولى، لضمان التأهل بأسهل طريقة”.

وتابع حسام الدين غشة: “كل اللاعبين واعون بالمسؤولية، ونُدرك أهمية منافسة كأس “الكاف” بالنسبة لفريقنا اتحاد العاصمة”.

يذكر أن فريق اتحاد العاصمة، يواجه اليوم الأربعاء، فريق أورابا يونايتد، بملعب “5 جويلية”، انطلاقا من الثامنة ليلا، برسم الجولة الأولى من دور مجموعات كأس الكاف.