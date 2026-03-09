غشة: “نتواجد في مرتبة لا تليق باتحاد العاصمة”

تحدث لاعب اتحاد العاصمة، حسام الدين غشة، عن وضعية فريقه هذا الموسم في البطولة المحترفة، مؤكدا بأن الاتحاد يتواجد في مرتبة لا تليق به.

وصرح غشة، عقب تعادلهم أمس الأحد، سلبا أمام شباب قسنطينة: “نتواجد حاليا في مرتبة لا تليق بفريق اتحاد العاصمة”.

كما أضاف: “علينا ايجاد الحلول اللازمة، خاصة هجوميا، من أجل تحقيق الانتصارات، وحصد النقاط التي تضعنا في مقدمة الترتيب”.

وتابع حسام الدين غشة: “نملك أربع مباريات متأخرة، علينا التحضير لهم جيدا، من أجل اعادة اتحاد العاصمة لـ”البوديوم” مجددا”.