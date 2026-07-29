غشة: “نسعى رفقة المستقدمين الجدد لتكوين مجموعة قوية”

أكد لاعب اتحاد العاصمة، حسام الدين غشة، عزمه رفقة زملائه، على تكوين مجموعة قوية، تحسبا للموسم الكروي الجديد، مبرزا أهمية المرحلة الحالية من التحضيرات.

وصرح غشة، قبل تنقله رفقة بعثة الاتحاد، إلى تونس: “أولا أرحب بكل المستقدمين الجدد للفريق، والذين سنسعى معهم لتكوين مجموعة قوية”.

كما أضاف: “المرحلة الحالية جد حساسة، هي التي ستسمح لنا بتقديم موسم في المستوى، وكلنا عزيمة ومسؤولية”.

وتابع حسام الدين غشة: “كل اللاعبين يدركون جيدا بأن فريق اتحاد العاصمة يعيش بالألقاب، وهدفه في كل موسم هو حصد ألقاب جديدة”.