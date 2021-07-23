“غشة” يتألق مع أنطاليا سبور وديا

تألق اللاعب الجزائري “حسام الدين غشة” اليوم الجمعة مع فريقه الجديد “أنطاليا سبور” التركي الذي التحق به مؤخرا فقط.

أنطاليا سبور التركي فاز على فريق التضامن صور اللبناني بنتيجة 2-0 في المباراة الودية التي جرت على ملعب أفيون كونكاتيب في تركيا.

وشهدت المباراة تسجيل اللاعب الجزائري حسام الدين غشة الهدف الأول لأصحاب الأرض في الدقيقة 30، في حين سجل الهدف الثاني قائد الفريق دوغان سينيك بالدقيقة 61 من علامة الجزاء.