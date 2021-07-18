غشة يتنازل عن مبلغ ضخم لوفاق سطيف

تنازل حسام الدين غشة، عن مبلغ ضخم لصالح ناديه السابق وفاق سطيف، وذلك بمناسبة إحترافه بشكل رسمي في تركيا، وتوقيعه لعقد مدته ثلاث سنوات “2+1” مع أنطاليا سبور.

وقرر الجناح الطائر، التنازل عن ديونه تجاه النسر الأسود والتي بلغت المليارين و600 مليون سنتيم، في خرجة جعلته محل إشادة واسعة لدى إدارة الكحلة والبيضاء وأنصارها، خاصة في ظل الأزمة المالية الخانقة التي يعيشها الفريق في الأسابيع القليلة الماضية.

وجاءت خرجة إبن ولاد جلال، كهدية وداع للنادي الذي فتح له أبواب التألق في الرابطة المُحترفة، وسمح له بالوصول الى غاية المنتخب الوطني المحلي، والذي فتح له هو الآخر أبواب الإحتراف، في إنتظار ما هو أفضل في السنوات القليلة القادمة.