غشة يجتاز الفحص الطبي رفقة أنطاليا سبور

إجتاز اللاعب الجزائري، حسام الدين غشة اليوم الجمعة، الفحص الطبي رفقة ناديه الجديد أنطاليا سبور التركي.

وفور وصوله إلى تركيا، أخضعت إدارة نادي أنطاليا سبور، لاعبها الجديد حسام الدين غشة، لفحص طبي شامل.

ويأتي هذا تمهيدا لتوقيع اللاعب السابق لوفاق سطيف، على أول عقد احترافي في مسيرته الكروية، رفقة نادي أنطاليا سبور.

يذكر أن حسام الدين غشة (25 عاما)، غادر ناديه وفاق سطيف هذا الصيف، نحو البطولة التركية، بعد توصله لاتفاق نهائي للإمضاء مع أنطاليا سبور، لثلاثة سنوات.