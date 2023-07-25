غشة يلتحق بصفوف الترجي التونسي

أعلن نادي الترجي التونسي، اليوم الثلاثاء، عن ضمه الجناح الجزائري حسام الدين غشة، بعد فسخ عقده مع نادي أنطاليا التركي.

وحسب بيان إدارة الترجي، عبر تويتر، فإن اللاعب غشة، صاحب الـ27 سنة، وقع على عقد مدته سنتين مع الفريق.

ومن المنتظر أن يستهل لاعب الوفاق السابق غشة مشواره مع فريقه الجديد، بداية من البطولة العربية بمواجهة الترجي ضد الإتحاد السعودي، بعد غد الخميس.