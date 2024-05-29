غشة يوجه رسالة مباشرة للناخب الوطني بيتكوفيتش

وجّه اللاعب الجزائري، حسان الدين غشة، نجم نادي الترجي التونسي، رسالة مباشرة للناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، قبل التربص المقبل للخضر، المقرّر شهر جوان.

وفي تصريح خصّ به موقع “العربي الجديد”، قال غشة: “أول هدف لي منذ التحاقي بالترجي التونسي، هو تقمص ألوان المنتخب الوطني”.

كما أضاف نجم الترجي: “أتمنى أن يساعفني الحظ في تلقي دعوة المنتخب الوطني في أقرب فرصة ممكنة”.

يذكر أن حسام الدين غشة، قدّم مردودا كبيرا هذا الموسم مع ناديه الترجي التونسي، في البطولة المحلية، والمنافسة الإفريقية.