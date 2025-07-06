غشية: “كأس الجزائر أقل ما يمكننا تقديمه لفريق كبير مثل الاتحاد”
بقلم كريم تيغرمت
عبّر لاعب اتحاد العاصمة، حسام الدين غشة، عن سعادته الكبير لتتويجهم بكأس الجزائر، على حساب فريق شباب بلوزداد.
وصرح غشة، فوزهم في النهائي بثنائية نظيفة علىشباب بلوزداد: “نحن جد سعداء لتتويجنا بكأس الجزائر”.
كما أضاف نجم الاتحاد: “كان علينا نحن اللاعبين أن نظهر وعينا الكبير بالمسؤولية، وهذا ما قمنا به فوق أرضية الميدان”.
وتابع حسام الدين غشة: “هذا اللقب أقل شبئ يمكننا تقديمه لفريق كبير من اتحاد العاصمة، الذي يعيش بالألقاب”.
رابط دائم : https://nhar.tv/T8q81