غضبان: “هدفنا اعادة المنتخب الوطني لمكانته في بطولة العالم”

كشف حارس المنتخب الوطني لكرة اليد، خليفة غضبان. هدفه رفقة زملائه. من مشاركتهم المقبلةفي بطولة العالم لكرة اليد.

ونقلت الإذاعة الوطنية، تصريحات غضبان، أين قال: “نحن بصدد التحضير لبطولة العالم، بهدف تشريف كرة اليد الجزائرية”.

كما أضاف حارس المنتخب الوطني: “نسعى لتمكين المنتخب الوطني من استعادة مكانته الحقيقية في مثل هذه المواعيد الكبير”.

وتابع خليفة غضبان: “كل لاعب ملزم بتقديم أفضل ما لديه لتمثيل بلده أحسن تمثيل، واللاعبون محفزون بما فيه الكفاية لتحقيق مشوار جيد”.

يذكر ان المتخب الوطني لكرة اليد، سيشارك في بطولة العالم المقررة ببولونيا والسويد، في الفترة ما بين 11 إلى 19 جانفي الجاري.