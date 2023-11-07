غضب داخلي في الإدارة الأمريكية إزاء سياسة بايدن

وجه موظفون بوزارة الخارجية الأمريكية انتقادات لاذعة لتعامل إدارة الرئيس جو بايدن مع الحرب في غزة.

ووفقا لمذكرة حصلت عليها “بوليتيكو”، انتقد مسؤولو وزارة الخارجية بشدة تعامل إدارة بايدن مع الحرب. مشددين على أنه يجب على الولايات المتحدة أن تكون مستعدة لانتقاد الإسرائيليين علنا.

وتشير الرسالة إلى فقدان متزايد للثقة بين الدبلوماسيين الأمريكيين في نهج الرئيس جو بايدن تجاه أزمة الشرق الأوسط.

وذكرت “بوليتيكو” أن الرسالة تعكس مشاعر العديد من الدبلوماسيين الأمريكيين. خاصة في الرتب المتوسطة والدنيا وفقا لمحادثات مع العديد من موظفي الوزارة بالإضافة إلى تقارير أخرى.

وأشار الموقع الإخباري إلى أنه إذا اشتدت هذه الخلافات الداخلية. فقد يزيد ذلك من صعوبة صياغة السياسة تجاه المنطقة على إدارة بايدن.

وتنص الوثيقة على أن الفجوة بين رسائل أمريكا الخاصة والعامة “تساهم في التصورات العامة الإقليمية بأن الولايات المتحدة. جهة فاعلة متحيزة وغير نزيهة. وفي أحسن الأحوال لا تعمل على تعزيز المصالح الأمريكية في جميع أنحاء العالم، وفي أسوأ الأحوال تضر بها”.

وتضيف “عندما تدعم إسرائيل عنف المستوطنين والاستيلاء غير القانوني على الأراضي. أو تستخدم الاستخدام المفرط للقوة ضد الفلسطينيين. يجب علينا أن نعلن علنا أن هذا يتعارض مع قيمنا الأمريكية حتى لا تتصرف إسرائيل دون عقاب”.