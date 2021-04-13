غضب روسي بسبب تجاهل الأمريكيين لإسم غاغارين

وصفت السفارة الروسية في الولايات المتحدة، وزارة الخارجية الأمريكية، بأنها “فاقدة للذاكرة” بعد أن تجاهلت رائد الفضاء الأوّل يوري غاغارين.

وكتبت وزارة الخارجية الأمريكية على صفحتها “بالفايسبوك”، أن العالم يحتفل اليوم بالذكرى الستين لوصول الإنسان إلى الفضاء.

وعلاوة على عدم ذكر اسم غاغارين، لم يشر المنشور أيضا إلى أن أول دولة أرسلت إنسانا إلى الفضاء كانت الإتحاد السوفياتي.

فيما أظهرت الصورة المرفقة أحد رواد الفضاء الأمريكيين مع العلم الأمريكي على كم بدلة الفضاء الخاصة به.

وقالت السفارة الروسية:”نلاحظ أن هذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها وزارة الخارجية الأمريكية فاقدة للذاكرة بتاريخ استكشاف الفضاء”.

وأشارت البعثة الدبلوماسية الروسية، إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أعلنت 12 أفريل يوما عالميا لرحلات البشر إلى الفضاء تخليدا لذكرى رحلة غاغارين التي جرت قبل 60 عاما.

كما أبلغت السفارة، أنه بإمكانهم رؤية تمثال نصفي لغاغارين في المتحف الوطني للملاحة الجوية في واشنطن.

وأعربت السفارة الروسية، عن الأمل في “أن تساعد الحقائق المعروضة، الدبلوماسيين الأمريكيين على عدم التردد في نطق اسم أول رائد فضاء على الأرض بصوت مسموع”.