غضب “رونالدو” يصنع الحدث في “إيطاليا”

صنع البرتغالي “كريستيانو رونالدو” نجم “اليوفي” الحدث في مباراة فريقه أمس الأحد أمام “ميلان” في الدوري الإيطالي.

وكان المدرب “ساري” قد أخرج “الدون” وعوضه بـ “ديبالا” في الدقيقة الـ 55 وبعدها خرج رونالدو مباشرة إلى غرف الملابس.

وأكدت الصحف الإيطالية، أن “رونالدو” خرج من الملعب قبل نهاية المباراة ولم يتحدث مع المدرب وزملائه.

وصرح مدرب “اليوفي” قائلا: “أنا مسامح لرونالدو بطبيعة الحال، بالنظر لكل ما حققه في مشواره الكروي لا يزال يغضب من تغييره”.

وأضاف: “كان يعاني من إصابة في الركبة وفعل كل شيء للحاق بالمباراة وفضلت إخراجه”.