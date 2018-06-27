غضب شعبي بعين تيموشنت بعد الترخيص لبيع الخمور

توالت ردود الفعل الغاضبة بولاية عين تيموشنت من قبل المواطنين بسبب اعلانيين لاستغلال وبيع المشروبات الكحولية بالولاية.

حيث عبر سكان الولاية عن غضبهم من السلطات المحلية بعد اعلانين يخصان فتح تحقيق عمومي حول استغلال محلات لبيع الخمور بالتجزئة.

بعدما نشرت مصالح دائرة المالح وبلدية حاسي الغلة بدائرة العامرية اعلانين عن فتح تحقيق للملائمة وعدم الملائمة لاستغلال محلات خمور.

الاول لاستغلال مطعم كبير في بلدية المالح لبيع الخمور من الصنف الثاني بالتجزئة.

والثاني مؤرخ بتاريخ 25/06/2018 لاستغلال محل لبيع المشروبات الكحولية بالتجزئة في بلدية حاسي الغلة بدائرة العامرية.