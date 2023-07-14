غضب في فرنسا بعد منح 1.6 مليون أورو لزوجة الشرطي قاتل نائل!

كشف الاعلام الفرنسي، أمس الخميس، عن منح 1.6 مليون أورو لزوجة الشرطي قاتل نائل.

وثد أغلقت الحملة التضامنية مع عائلة الشرطي الذي أطلق النار على نائل في نانتير منذ أكثر من أسبوع. وتم دفعها للمستفيد، حسبما أعلنت GoFundme.

وتم انتقاد إنشاء هذه الحملة التضامنيو، التي أطلقها المجادل اليميني المتطرف جان ميسيها. والتي بقيت سخط العديدين الذين رأو بأنه يضفي الشرعية على عنف الشرطة. كما قدمت عائلة ناهل شكوى وقام نواب LFI باحتجاز المدعي العام لإغلاق الحملة.

لكن المستفيدة من الحملة “تعهدت كتابيًا بأن جميع الأموال التي تم جمعها ستُستخدم لتلبية احتياجات الأسرة”، تشرح GoFundme.

وقالت “لديها تعهد بعدم استخدام أي من الأموال التي تم جمعها بأي شكل من الأشكال للدفاع عن زوجها. أو للتعويض عن أي إدانات قد تصدر في المحكمة ضد زوجها بعد الأحداث التي وقعت في نانتير وفيما يتعلق بنائل. »

وعلى زوجة الشرطي أن تعيد الأموال التي جمعتها والتي كانت ستستخدم لغرض آخر. وأن تكتب المنصة ، “والإجابة على جميع التبعات القانونية الناتجة عن عدم الامتثال لالتزاماتها الواردة أعلاه. »

ولم تحدد GoFundme متى تم دفع الأموال إلى المستفيد، أو ما إذا كان خاضعًا للضرائب. ومع ذلك ، فمن الممكن أن يتم تخفيض مبلغ 1.6 مليون يورو من قبل سلطات الضرائب. وقد أوضح العديد من محامي الضرائب بالفعل للباريسيان أن هذا القطة كان نظريًا خاضعًا للضريبة بنسبة 60 ٪.

من ناحية أخرى ، قد تؤدي الإجراءات القانونية المتخذة ضد هذه الحملة إلى إلغاء المجموعة في الأشهر المقبلة. وأشار المحامون الذين تمت مقابلتهم إلى أنه ، في هذه الحالة ، يمكن أن يُطلب من المستفيد إعادة الأموال التي حصل عليها المتبرعون.

حملة العار

وواجهت الحملة موجة إدانات واسعة من طرف العديد من السياسيين الفرنسيين الذين وصفها بـ”الاستفزاز الفاضح، وغير المقبول”، مطالبين السلطات بحجبها.

وشدد البرلماني الفرنسي، مانويل بومبار، على ضرورة إنهاء هذه الحملة. مشيرا في حديثه على تلفزيون “فرانس تي في”، إلى أنها تحمل “إشارات ورموز ورسائل غير مقبولة تماما”.

وانتقد القيادي بحزب “فرنسا غير الخاضعة”، مواقف المسؤولين الحكوميين الفرنسيين من الحملة. كاشفا أنه “مصدوم، من أن الحكومة لا تنظر إلى الموضوع وتستهين به”.

ولفت إلى تصريحات للوزير أولفييه كلاين، الذي قال إن “موضوع الحملة ليس من صلاحية الحكومة”.

من جهته، يقول النائب عن الحزب الاشتراكي، أوليفيي فور، في تغريدة موجهة للمشرفين على منصة “Gofundme”. أنتم تحتضون “حملة العار”، من خلال المشاركة في دعم ضابط شرطة متهم بالقتل العمد.. أغلقوا (الحملة)”.