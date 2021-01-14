غضب “محرز” يصنع الحدث في إنجلترا

صنع النجم الجزائري “رياض محرز” الحدث في الوسط الرياضي الإنجليزي بعد أن عبّر عن غضبه مع المدرب “بيب غوارديولا”.

وكان “محرز” في الفترة الأخيرة أول المغضبوين عليهم، فكان حبيس دكة البدلاء في آخر 4 مباريات للدوري الإنجليزي.

كما أن النجم الجزائري ومثلما جرت العادة أول من يستبدل في المباراة في الدقيقة الـ 60 فالمدرب لا يمنحه الثقة اللازمة.

ولهذا السبب فإن “رياض” انفجر في وجه “غوارديولا” وانفعل، قبل أن يُهدأ “غوارديولا” من روعه.

هذه اللقطة التي قام به النجم الجزائري جعلت الإنجليز يؤكدون أن “محرز” تذمر من تصرفات مدربه معه.