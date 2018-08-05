غــرق خمســـة أشخـــاص فـــي بـــرك مائيـــة بتمنراســـت

عرفت، أمس، ولاية تمنراست تسجيل 5 حالات غرق في البرك المائية التي خلفتها الأمطار المتهاطلة على الولاية والبلديات المجاورة لها، في حادثتين منفصلتين خلفتا حزنا واستياء لدى السكان.

الحادثة الأولى تعود إلى مساء أمس، إثر غرق ثلاثة أشخاص هم شاب وشابتان تترواح أعمارهم بين 20 و23 سنة، في إحدى البرك المائية المتواجدة بمنطقة «تغلالت»، والتي تعد مقصدا للشباب في فصل الصيف. وفور إبلاغها تنقلت مصالح الحماية المدينة إلى موقع الحادثة، أين تمكنت من انتشال جثث الضحايا ونقلهم إلى مستشفى مصباح بغداد في تمنراست، في حين الحادثة الثانية وقعت بدائرة تين زواتين الحدودية الواقعة على بعد 400 كلم عن مقر ولاية تمنراست، والتي اهتزت على فاجعة غرق طفلين في بركة مائية. وحسب مصدر عليم، فإن وقائع القضية تعود إلى توجه أطفال لأحد البرك المائية المتواجدة بمنطقة «تين لهوى»، والتي خلفتها الأمطار المتهاطلة على تين زواتين، الأمر الذي أدى إلى غرق طفلين تترواح أعمارهما ما بين 6 و7 سنوات، أين حاول أصدقاؤهما إنقاذهما لكن لم يتمكنوا من ذلك، ليهرع سكان المنطقة إلى موقع الحادثة، حيث تم استخراج جثة الضحيتين ونقلهما إلى المؤسسة الاستشفائية بتين زواتين، في حين تم فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحادثة الحقيقية. للإشارة، خلفت الأمطار المتهاطلة على مدينة عين ڤزام خسائر مادية جراء تشقق البنايات الهشة التي غمرتها المياه، أين تدخلت مصالح الجيش الوطني الشعبي لإجلاء السكان وتوفير مضخات لامتصاص المياه.