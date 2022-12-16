غفارديول: سأخبر أولادي بأني واجهت ميسي في المونديال
بقلم عزيز طالبي
أبدى مدافع منتخب كرواتيا غوسكو غفارديول سعادته بمواجهة ليونيل ميسي في نصف نهائي مونديال قطر رغم الإقصاء.
وقال غفارديول في تصريح تاريخي نقلته قناة “الكأس” القطرية :”مواجهة ميسي تجربة رائعة، سأكون قادرا على إخبار أطفالي بأنني لعبت ضده”.
وأضاف مدافع كرواتيا البالغ من العمر 20 سنة : “لقد واجهت ميسي سابقا. لكنه لاعب مختلف عندما يلعب مع المنتخب الوطني، بصراحة إنه الأفضل عبر التاريخ”.
كما ختم المدافع المرشح للإنتقال إلى أكبر الأندية الاوروبية :” لا يوجد لاعب لا يرتكب الأخطاء. هي جزء من الرياضة ولابد أن يكون المزيد، سأحاول أن أتدارك الأخطاء مستقبلا”.
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