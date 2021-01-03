غلادباخ: “عودة بن سبعيني أول خبر سار للعام الجديد” !

أشاد نادي “بروسيا مونشنغلادباخ” بنجم الفريق “رامي بن سعبيني” الذي عاد للمشاركة في المباريات بعد شهرين من الغياب.

وكان “بن سبعيني” قد أصيب بفيروس كورونا جعله يبتعد لمدة 55 يوم عن الفريق قبل أن يبدأ العام الجديد كبديل.

ودخل النجم الجزائري كبديل في مباراة أمس السبت في آخر 5 دقائق أمام “أرمينيا بيلفيلد”.

ونشر الحساب الرسمي للفريق الألماني: “عودة بن سبعيني أول خبر سار للعام الجديد”.