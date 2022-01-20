غلادباخ.. لا تستسلم أبدا يا رامي

حظي الدولي الجزائري رامي، بن سبعيني، بدعم ناديه بورسيا مونشنغلادباخ الألماني، قبل مباراة الخضر، وكوت ديفوار، ضمن “كان” الكاميرون.

ونشرت إدارة غلادباخ، تغريدة خاصة لرامي بن سبعيني، عبر الحساب الرسمي للفريق على “تويتر” بثلاثة لغات، بما فيهم العربية.

وجاء في تغريدة غلادباخ، التي نشرتها باللغة العربية: “لا تستسلم أبدا.. بالتوفيق الليلة يا رامي أمام ساحل العاج”.

وأضافت بالفرنسية: “يجب تقيم أقصى ما لديكم لتحقيق التأهل للثمن النهائي، حظا موفقا ضد كوت ديفوار”.

وقال غلادباخ، في تغريدة ثالثة باللغة الألمانية: “حظ موفق في آخر مباراة من دور المجموعات، نثق فيك، وفي منتخبك”

وأرفق إدارة نادي بورسيا مونشنغلادباخ، هذه التغريدات، بصورة جماعية للمنتخب الوطني، بما فيهم بن سبعيني.

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وسيكون الجمهور الجزائري على موعد مع مباراة قوية ومثيرة أمام كوت ديفوار اليوم. بداية من الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي بملعب جابوما بدوالا.

ويحمل المنتخب الوطني آمال الجزائريين في تخطي عقبة الفيلة. والتأهل رسميا إلى الدور الثاني. كما يريد رد الاعتبار لنفسه وعلى السخرية والإستهتار من قبل بعض الذين يصطادون في المياه العكرة.

كما ستعرف مباراة اليوم عودة الجناح الطائر ادم وناس بعد طول غياب. وسيعمل الناخب الوطني جمال بلماضي للعب بطريقة هجومية. لتسجيل عدد من الاهداف لتفادي الحسابات المعقدة.

في حين ستلعب المباراة أمام أشبال المدرب باتريس بومال الذين تمكّنوا من حسم التأهل. ما سيجعل المباراة شكلية بالنسبة لهم.

كما تسعى كتيبة المحاربون لتحقيق “ريمونتادا” تاريخية. التي عودتنا عليها خاصة بعد التعادل الأول المخيّب والخسارة في المباراة الثانية.

وضمن سهرة الأربعاء منتخب كوت ديفوار تأهله إلى الدور ثمن النهائي من منافسة كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

الفيلة الإيفوارية بلغت الدور ثمن النهائي بعد فوز نيجيريا على غينيا بيساو في لقاء سهرة الأربعاء.

وبهذا سيخوض منتخب كوت ديفوار مواجهة شكلية أمام المنتخب الوطني الجزائري الخميس.