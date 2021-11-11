“غلادباخ” مُتخوف من اصابة بن سبعيني مع الخضر

يبدو أن فريق بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني مُتخوف من سيناريو سلبي خلال تربص المُنتخب الوطني الجزائري الجاري حاليا.

ويُمني الألمان النفس بعودة الظهير الأيسر رامي بن سبعيني سالما مُعافى من تربص الخضر الذي ستتخلله مواجهتين أمام جيبوتي وبوركينافاسو.

ونشر الحساب الرسمي لغلادباخ على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم الخميس صورة لابن ولاية قسنطينة.

وأرفق الحساب الصورة بعبارة:”حظا سعيدا في رحلتك الدولية.. نتمنى أن تعود بصحة جيدة”.

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وتشير كل المعطيات، إلى أن الناخب الوطني جمال بلماضي سيعتمد على تشكيلة مغايرة للمباريات التي نشطها في السابق، بسبب المستجدات الطارئة على المنتخب.

وكشفت مصادر، أن بلماضي سيلعب مباراة جيبوتي الجمعة. وفي ذهنه موقعة الثلاثاء أمام المنافس بوركينافاسو التي تعتبر فاصلة للتأهل إلى مونديال قطر.

ومن المتوقع إجراء بعض الروتوشات بسبب حصول بن سبعيني،بلعمري، زروقي على البطاقة الصفراء في وقت سابق. وتفاديا لتلقي أحد اللاعبين من الثلاثة بطاقة صفراء التي ستجبره حتما على الغياب عن مباراة الخيول البوركنابية.

كما قالت ذات المصادر، ان بلماضي قد يستغني عن خدمات يوسف بلايلي المتأخر بدنيا قصد تفادي أي طارئ وتجهيزه للقاء الثلاثاء أمام “البوركينا”. ومن المنتظر، أن يشارك إبن الباهية إحتياطيا.

يذكر، أن جديد الخضر في لقاء الجمعة قد يتعلق بكل من المدافع الأيمن حلايمية،عبد اللاوي، بدران.