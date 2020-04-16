غلادباخ يتغنى بإنجازات بن سبعيني ويثني عليه

إستذكر نادي مونشنغلادباخ الألماني، اليوم الخميس، آخر وأهم إنجازات لاعبه الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، في السنة المنصرمة.

ونشرت إدراة نادي مونشنغلادباخ، عبر الصفحة الرسمية للفريق على “تويتر”، تغريدة أبرزت من خلالها كل ما حققه بن سبعيني، سنة 2019.

وجاء في هذه التغريدة: “بطل إفريقيا، فائز بكأس فرنسا، قاهر بايرن ميونخ.. سنة غنية لرامي بن سبعيني”.

وأرفقت ادارة النادي الألماني تغريدتها هذه، بصور تمجد انجازات الدولي الجزائري، وهو يحمل كأس أمم إفريقيا، وكأس فرنسا، وخلال احتفاله بهدفه في شباك بايرن ميونخ.