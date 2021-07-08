“غلادباخ” يحدد قيمة “بن سبعيني” ويصدم “مورينيو” !

كشفت مصادر صحفية ألمانية، أن إدارة “بروسيا مونشنغلادباخ” قد حددت قيمة النجم الجزائري “رامي بن سبعيني” المطلوب بقوة من المدرب البرتغالي “جوزي مورينيو” لتعويض الإيطالي “سبينوزولا” في نادي “روما”.

وأكدت ذات المصادر، أن “غلادباخ” لن تستمع لأي عرض أقل من 30 مليون أورو، فهو الرقم الذي حددته إدارة الفريق الألماني للتخلي عن نجمها الجزائري “رامي بن سبعيني”، فحين أن إدارة “روما” كانت تفكر في تقديم عرض أولي قدره 17 مليون أورو.

يذكر أن النجم الجزائري متابع من طرف العديد من الأندية الأوروبية لكن القرار الأول والأخير بيد إدارة فريقه الألماني.