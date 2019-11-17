“غلادباخ” يشيد ببن سبعيني قبل مواجهة بوتسوانا

الرياضة
  • -
  • 0
“غلادباخ” يشيد ببن سبعيني قبل مواجهة بوتسوانا صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

أشاد الحساب الرسمي لفريق بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بنجمه الدولي الجزائري “رامي بن سبعيني”.

حساب الفريق الألماني نشر صورة بن سبعيني رفقة صورتي زميليه، الدولي الألماني “ماتياس غينتر” والدولي النمساوي “ستيف لاينار”.

وأرفق الحساب الصور التي وضعها بعبارة:”كلهم سجلوا مع منتخبات بلدانهم هذا الأسبوع”.

وكان المدافع الأيسر للخضر قد وقع الهدف الأول ضد المنتخب الزامبي يوم الخميس في افتتاح التصفيات.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=727931

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com