“غلادباخ” يشيد ببن سبعيني قبل مواجهة بوتسوانا

أشاد الحساب الرسمي لفريق بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بنجمه الدولي الجزائري “رامي بن سبعيني”.

حساب الفريق الألماني نشر صورة بن سبعيني رفقة صورتي زميليه، الدولي الألماني “ماتياس غينتر” والدولي النمساوي “ستيف لاينار”.

وأرفق الحساب الصور التي وضعها بعبارة:”كلهم سجلوا مع منتخبات بلدانهم هذا الأسبوع”.

وكان المدافع الأيسر للخضر قد وقع الهدف الأول ضد المنتخب الزامبي يوم الخميس في افتتاح التصفيات.