غلادباخ يطمئن بخصوص وضعية بن سبعيني

طمأنت إدارة نادي بوريسيا مونشنغلادباخ الألماني، أنصار الفريق، بخصوص الوضعية الصحية للاعبها الدولي الجزائري رامي بن سبعيني.

ونشرت إدارة غلادباخ، تغريدة عبر الحساب الرسمي للفريق، أوضحت بأن الإصابة التي تعرض لها بن سبعيني، في مواجهة ليفركوزن، لا تستدعي القلق.

وأضاف مسؤولي غلادباخ، بأن الدولي الجزائري، عاد للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق، بشكل عادي تحضيرا لمباراتهم المقبلة.

يذكر أن رامي بن سبعيني، كان عائدا من إصابة على مستوى الفخذ، قبل أن يغادر الميدان متأثرا بإصابة أخرى، خلال مشاركته في مباراة فريقه أمام بايرن ليفركوزن.