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الرياضة

غلادباخ يمنح تفاصيل إصابة بن سبعيني

بقلم إسماعيل عشاش
غلادباخ يمنح تفاصيل إصابة بن سبعيني
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منح نادي بوروسيا مونشغلادباخ تفاصيل الإصابة التي تعرض لها الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني، في أول مُباريات الفريق التحضيرية للموسم الكروي الجديد، وأكد الألمان بأنه في وضعية صحية جيدة.

وأوضح “الفوهلن“، بأن الظهير الأيسر لا يعاني من أي أمر خطير، وبأن إستبداله من طرف المدرب خلال الودية الماضية، كان من أجل تفادي أي مُفاجآت غير سارة فقط، وبأن اللاعب سيستأنف العمل بصفة طبيعية في الساعات القادمة.

يُذكر بأن نجم المنتخب الوطني، لم يُقرر مصيره لحد الساعة، بإعتبار أن إسمه مُرتبط بكل من اليوفي وروما اللذين إستفسرا عنه، ويستهدفان التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

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