غلادباخ يهنئ بن سبعيني بتأهله رفقة الخضر
هنأت إدارة نادي بورسيا مونشن غلادباخ الألماني، لاعبها الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، بتأهله رفقة الخضر للمباراة الفاصلة.
ونشرت إدارة غلادباخ، تغريدة عبر الحساب الرسمي للفريق، جاء فيها: “بن سبعيني يتأهل رفقة الجزائر للمباراة الفاصلة من تصفيات كأس العالم 2022”.
كما أرفقت إدارة النادي الألماني، هذه التغريدة، التي لاقت تفاعل كبير عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بصورة لبن سبعيني بقميص الخضر.
يذكر أن رامي بن سبعيني، شارك أساسيا في مواجهة بوركينا فاسو، وساهم في تأهل المنتخب الوطني للمباراة الفاصلة.
@bensebainiRams und Algerien sind gestern in die nächste Runde der afrikanischen Qualifikation zur WM 2022 vorgerückt 👏 Für Luca Netz und Cornor Noß war es ebenfalls ein erfolgreicher Abend 🥳 @jjscally_10 wartet noch auf sein Debüt in der Nationalmannschaft 🕰
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— Borussia (@borussia) November 17, 2021
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