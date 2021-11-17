غلادباخ يهنئ بن سبعيني بتأهله رفقة الخضر

هنأت إدارة نادي بورسيا مونشن غلادباخ الألماني، لاعبها الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، بتأهله رفقة الخضر للمباراة الفاصلة.

ونشرت إدارة غلادباخ، تغريدة عبر الحساب الرسمي للفريق، جاء فيها: “بن سبعيني يتأهل رفقة الجزائر للمباراة الفاصلة من تصفيات كأس العالم 2022”.

كما أرفقت إدارة النادي الألماني، هذه التغريدة، التي لاقت تفاعل كبير عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بصورة لبن سبعيني بقميص الخضر.

يذكر أن رامي بن سبعيني، شارك أساسيا في مواجهة بوركينا فاسو، وساهم في تأهل المنتخب الوطني للمباراة الفاصلة.

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