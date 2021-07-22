“غلادباخ” يُثير الغموض بشأن مدة غياب بن سبعيني

كشف اليوم الخميس فريق بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني أن النجم الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، سيغيب لأجل غير مسمى بسبب الإصابة في الفخذ.

وأضاف النادي الألماني في بيانه أن الظهير الأيسر الجزائري تعرض للإصابة الأربعاء خلال الحصة التدريبية على هامش استعدادات الفريق للموسم الجديد 2021-2022.

وبهذا يكون إبن ولاية قسنطينة قد انضم إلى قائمة المصابين في غلادباخ والتي تضم القائد لارس ستيندل الذي يعاني من إصابة بتمزق في أربطة الركبة.

وتُعتبر هذه الإصابة الثانية لبطل إفريقيا 2019 رفقة الخضر مع غلادباخ منذ استئنافه التحضيرات.