غلادباخ يُحدد موقفه من رحيل بن سبعيني

يشغل مُستقبل النجم الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني، بال إدارة فريق بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني.

حيث كشف، ستيفان شيبرز، الرئيس التنفيذي لغلادباخ في تصريحات نقلها موقع “ليغا أنسيدر” الألماني، اليوم الثلاثاء.

“النادي لا يريد التخلي عن بن سبعيني نهائيا، اللاعب يقدم مستويات كبيرة، ويعتبر من أفضل اللاعبين لدينا”.

كما أضاف:”سنفتقده لو غادر، كما أنه لا يمكننا تجاهل الخسارة المادية التي ستلحق بنا، إذا رحل مجانا في نهاية الموسم”.

قبل أن يختم:”نريد الاحتفاظ بجميع ركائزنا، وحتى في حال ما إذا قرر ترك النادي، سيكون من الجيد لنا أن نستفيد من مبلغ تحويله”.

ويُذكر أن ابن مدينة قسنطينة ينتهي عقده مع غلادباخ بنهاية الموسم الحالي ولم يُجدده لحد الآن.