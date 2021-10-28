غلادباخ يُشيد ببن سبعيني بعد قهره لبايرن ميونيخ

آشاد الحساب الرسمي لفريق بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني بالنجم الدولي الجزائري رامي بن سبعيني عقب تألقه أمام بايرن ميونيخ.

وسجل الظهير الأيسر الجزائري ثنائية سهرة أمس الأربعاء ليقود غلادباخ للفوز على الفريق البافاري ب5-0 لحساب الدور الثاني من منافسة كأس ألمانيا.

ونشر حساب “غلادباخ” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم الأربعاء صورة ابن ولاية قسنطينة من مواجهة أمس وكذا صورة له من مواجهة الفريقين في الموسم قبل الماضي.

وأرفق الحساب الصور بعبارة:”يُمكنه أن يفعل بصوت عالٍ.. يُمكنه أن يفعل الهدوء ويُمكنه بالتأكيد تسجيل الثنائيات ضد بايرن ميونيخ”.