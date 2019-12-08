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غلادباخ” يُشيد بـ “بن سبعيني”: “تحيا رامي” !

الرياضة
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غلادباخ” يُشيد بـ “بن سبعيني”: “تحيا رامي” !
بقلم أمير بهلول

أشاد الحساب الرسمي لنادي “بروسيا مونشنغلادباخ” بالنجم الجزائري “رامي بن سبعيني” الذي قاد فريقه للفوز أمام “بايرن ميونيخ”.

“بن سبعيني” يواصل التألق في سماء الدوري الألماني بعد تسجيله لثنائية في مرمى “نوير”.

ونشر الحساب الرسمي لـ “غلادباخ” بعد أن سجل بن سبعيني هدف الفوز: “تحيا رامي”.

يذكر أن “رامي” سجل هدف الفوز لفريقه في الدقيقة الـ 92 عن طريق ركلة جزاء وكان قبلها قد عدل النتيجة برأسية رائعة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=738136

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