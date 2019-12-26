“غلادباخ” يُكافئ “بن سبعيني” بعد تألقه الكبير

يبدو ان تألق النجم الدولي الجزائري “رامي بن سبعيني” مع فريقه “بوروسيا مونشنغلادباخ” الألماني مؤخرا لم يمر مرور الكرام.

الحساب الرسمي لغلادباخ على موقع التواصل الاجتماعي تويتر كشف عن فوز المدافع الأيسر بجائزة أفضل لاعب لشهر ديسمبر في الفريق.

الحساب نشر صورة مركبة لنجم الخضر أمسية اليوم الخميس وأرفقها بعبارة:”مبروك.. رامي بن سبعيني هو لاعب شهر ديسمبر في فريقنا”.

يُذكر ان ابن ولاية قسنطينة تألق كثيرا مع غلادباخ خاصة عندما سجل ثنائية ضد فريق بايرن ميونيخ.