“غلادباخ” يُكافئ “بن سبعيني” بعد تألقه الكبير

الحساب الرسمي لغلادباخ على موقع التواصل الاجتماعي تويتر كشف عن فوز المدافع الأيسر بجائزة أفضل لاعب لشهر ديسمبر في الفريق.

الحساب نشر صورة مركبة لنجم الخضر أمسية اليوم الخميس وأرفقها بعبارة:”مبروك.. رامي بن سبعيني هو لاعب شهر ديسمبر في فريقنا”.

يُذكر ان ابن ولاية قسنطينة تألق كثيرا مع غلادباخ خاصة عندما سجل ثنائية ضد فريق بايرن ميونيخ.

Congrats, Ramy! 👏💚

🐎 @bensebainiRams is your December Player of the Month 🇩🇿 #DieFohlen pic.twitter.com/cqcV9BuOGt

— Gladbach (@borussia_en) December 26, 2019