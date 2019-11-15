غلادبخ يشيد بهدف بن سبعيني وفوز الخضر

الرياضة
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غلادبخ يشيد بهدف بن سبعيني وفوز الخضر
بقلم كريم.تيغرمت

أشاد نادي مونشنغلادبخ الألماني، بآداء لاعبه الدولي الجزائري رامي بن سبعني، والفوز العريض  للخضر، على حساب زامبيا.

ونشر نادي مونشنغلادبخ، تغريدة عبر حسابه الخاص على “تويتر”، جاء فيها: “هداف في النادي، وفي المنتخب”، فيإشارة للاعبهم رامي بن سبعيني.

وأضاف النادي الألماني: “فوز جيد للخضر، ورامي بن سبعيني، ضد منتخب زامبيا، أمس الخميس، بـ5-0”.

وأرفق نادي مونشنغلادبخ، تغريدته هذه بصورة لرامي بن سبعيني، من موالجهة أمس، خلال احتفاله بالهدف الذي سجله لصالح الخضر في شباك زامبيا.


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