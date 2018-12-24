غلام الله: الإستعانة بإطارات المجلس الأعلى لتكوين الأئمة قريبا

قال رئيس المجلس الإسلامي الأعلى بو عبد الله غلام الله، أن إطارات المجلس الأعلى سيشرفون على تكوين الأئمة وتوجيههم.

مضيفا خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، أنه لا ينبغي للمسلمين أن ينحازوا في فئات باسم الإسلام.

مؤكدا أن التهديد لم ينته وينبغي العمل على تكوين الأئمة وتوجيههم وسيعمل المجلس على توحيد كلمة المسجد.

وتوحيد الخطاب الإسلامي في الجزائر الذي يتمثل في الأول بخطاب أئمة المساجد.

وأشار ذات المتحدث، أن هنالك تنسيقا مع وزارة التربية من خلال الإطلاع على مناهج التدريس وكتب مادة التربية الإسلامية.

كما يعطي المجلس بعض الإقتراحات في الكتب لتحيل بعدها وزارة التربية تلك الملاحظات على اللجان التربوية التي تتكفل باننتاج الكتب.