غلام الله: التيار السلفي أدخل الفساد الفكري إلى الجزائر

اعتبر رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، أبو عبد الله غلام الله، أنّ التيار السّلفي هو الّذي أدخل الفساد الفكري إلى الجزائر”.

داعيا إلى”نشر ثقافة التسامح بين مختلف المذاهب الفقهية التي تتفق في شهادة الإيمان والإسلام رغم اختلافها في الآراء.

وعن علاقة تدريس التربية الإسلامية بالتطرّف، قال غلام الله أنّ التربية الإسلامية لم تكن يوما سببا في التفرقة بين الجزائريين.

مشيرا إلى أنّ “الأفكار المتطرفة والتكفيرية لم يكن مصدرها المدرسة”.

وبعد أن وصف مناهج تدريس التربية الإسلامية في الجزائر بـ”المقبولة”، قال غلام الله أنّ هذه المناهج تعرف اضطرابات ونقائص وهفوات تستدعي وضع حلول لها”.

وفي ذات السياق، شدد على ضرورة إعادة النظر في سياسة تكوين معلمي التربية الإسلامية.

معتبرا أنّ التخلي عن المعاهد التكنولوجية لتكوين المعلمين كان “خطأ” وأن الجامعات أظهرت أنها “لا تستطيع تكوين المعلمين”.