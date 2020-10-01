غلام الله: القائلون بعدم مطابقة الصيرفة الإسلامية لتعاليم الشريعة مجرد “معطلين”

دعا رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، بوعبد الله غلام الله، المجالس العلمية والمتعاملين وعلماء الدين اللجوء لأهل العلم لإصدار الفتاوي المتعلقة بالصيرفة الإسلامية.

جاء هذا خلال كلمة له في الندوة الوطنية حول الصيرفة الإسلامية، التي نظمها المجلس الإسلامي الأعلى.

وأكد المشاركون في الندوة على ضرورة مرافقة هذا النشاط من خلال إصدار التشريعات والقوانين المناسبة و تقديم الدعم للبنوك.

وأوضح المشاركون، أن المشاورات مازالت مستمرة مع بنك الجزائر لتوفير كل الشروط الكفيلة بإنجاح هذا النشاط وتحقيق المنفعة المنتظرة للاقتصاد الوطني.

وأضاف غلام الله، أن الجهات التي تدعي، عن سوء فهم، بأن هذا النشاط غير مطابق حقا لتعاليم الشريعة تعطل إطلاق الصيرفة الإسلامية في الجزائر فقط.

وأضاف غلام الله، أن القول بعدم جواز هذه الصيرفة “خطأ مناف للأخلاق”، سيما وأن المطلعين على الفقه أكدوا جوازه.

جهة أخرى، أعلن المجلس الاسلامي الأعلى، عن إنجاز أول مشروع لإجازة مطابقة شهرية لمنتج السوق المالي في البورصة، لصالح شركة “مرافقة، تنظيم وتسيير” الاستثمارات (AOM invest).