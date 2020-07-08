غلام الله: “جمعية العلماء اقترحت عدم ذبح الأضاحي ونحن ننتظر فتوى اللجنة الوطنية”

قال رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، بأن مقترح جمعية العلماء المسلمين الرامي إلى التصدق بأموال أضحية العيد على الجمعيات والمحتاجين من أجل احتواء فيروس كورونا جيد من الناحية الصحية ومضر من الناحية الاقتصادية.

وأوضح غلام الله بوعبد الله، رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، اليوم الأربعاء في اتصال مع “النهار أونلاين”، بأن مقترح جمعية العلماء المسلمين له جانب ايجابي من الناحية الصحية كونه يساهم في التقليص من انتشار كورونا فايروس كوفيد19 خلال عيد الأضحى.

لكن هذا المقترح يضيف غلام الله، يضر فئة الموالين من الناحية الاقتصادية “مقترح الجمعية يساهم في التقليص من حدة انتشار الفيروس لكنه يضر بفئة الموالين بعد إغلاق السوق وتجميد المداخيل مما يؤثر عليهم وعلى عائلاتهم بشكل سلبي وما يهمنا نحن اليوم هو الجانب الصحي”.

الى ذلك، قال غلام الله، بأن المجلس الإسلامي الأعلى ينتظر فتوى اللجنة الوطنية المنصبة من طرف وزير الشؤون الدينية والتي تضم في صفوفها أعضاء من المجلس حتى نعمل بفتواها.

وأشار محمد الشيخ رئيس ديوان وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، في اتصال مع “النهار أونلاين”، إلى اجتماع مرتقب بحر الأسبوع القادم بين أعضاء لجنة الفتوى ونظرائهم من اللجنة العلمية لرصد تفشي وباء كورونا، للإفصاح عن الفتوى النهائية بخصوص عيد الأضحى المبارك.

ويحدث ذلك، في وقت كانت فيه السلطات الولائية في أغلب مناطق الوطن، قد أمرت بإغلاق أسواق الماشية بسبب الفوضى المسجلة والتي ساهمت في انتشار الوباء، ما جعل فدرالية الموالين تفكر في اللجوء إلى استغلال الطرقات والإسطبلات لتسويق ثروتها الحيوانية التي عرفت ارتفاعا بمليوني رأس، نتيجة انخفاض مبيعاتها للجهات الوصية على الفنادق والإقامات الجامعية.