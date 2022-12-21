قناة النهار غلام الله.. حرفي تلحيم ينجح في تصنيع عتاد فلاحي متطور بغليزان بقلم قناة النهار نشر في 21 ديسمبر 2022 - 14:32 حرفي تلحيم شارك غرِّد أرسل 227 0 غلام الله.. حرفي تلحيم ينجح في تصنيع عتاد فلاحي متطور بغليزان إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/k0s24 اقرأ أيضا مؤمن أيت قاسي: من غير المعقول أن نقول أننا بلد كرة القدم ونملك إلا كأسين للأمم الإفريقية قناة النهار 17 ديسمبر تربية: إصلاح المناهج التربوية بما يتماشى مع الهوية الوطنية والثوابت الدينية قناة النهار 10 ديسمبر "قمر الليل".. سلالة حصان عربي أصيل مطلوب عالميا بتيارت قناة النهار 12 ديسمبر أمن الحراش يوقف 6 أشخاص مشتبه فيهم عن جناية الإختـ ـطاف قناة النهار 20 ديسمبر وزير الصناعة يوضّح : "الديازال مكاش والجزائر ليست خردة لهذه السيارات" قناة النهار 08 ديسمبر زين عامر: ترك المنافس يبادر في الهجوم كان متعمد من قبل المنتخب الارجنتيني لهذا السبب قناة النهار 13 ديسمبر حماية وحراسة الممتلكات الثقافية من أعمال التخريب.. من المسؤول ! قناة النهار 05 ديسمبر مؤمن أيت قاسي: اليابانيين يملكون قاعدة تكوين ونجاح المنتخب الأول هو نجاح دوريهم قناة النهار 05 ديسمبر حافلات نقل المسافرين .. شروط ضرورية للسائقين قناة النهار 17 ديسمبر زين عامر: بعد الإنجاز المغربي في المونديال هذا ما اتمناه للمنتخبات الإفريقية في كؤوس العالم القادمة قناة النهار 11 ديسمبر