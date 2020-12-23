غلام الله: لا يمكن للجزائر أن تدخل في مؤامرات مشينة وتنكر الحق

قال رئيس المجلس الاسلامي الاعلى، بوعبد الله غلام الله، إنه لا يمكن للجزائر المشاركة في إنكار حق شعب من الشعوب.

وأضاف غلام الله، اليوم الأربعاء، خلال المنتدى المنظم من طرف الكشافة الاسلامية الجزائرية، أن الجزائر لطالما وقفت مع الحق والعدل.

وأضاف “لا يمكن للجزائر ان تشارك بإنكار حق شعب من الشعوب، أو أن تدخل في مؤامرات مشينة تدل على الجهل”.

واعتبر رئيس المجلس الاسلامي الأعلى استبدال بعض الدول للحق بالباطل تقييد، مشيرا أنهم أناس لا يتصرفون بأنفسهم وإنما يُتصرف بهم.

وأوضح أن تدخل الدول الاجنبية في الساحل ليس لمحاربته وإنما لرعايته واستخدامه في الوقت المناسب.

وأكد رئيس المجلس الاسلامي الأعلى أن الجزائر ليست بعيدة عن هدف بعث الارهاب من جديد.