غلام الله يدعو إلى إحياء المناسبات الدينية الرسمية بالأشرطة القرآنية المسجلة في الجزائر

دعا رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، بوعبد الله غلام الله، اليوم الثلاثاء، إلى اعتماد الأشرطة الصوتية القرآنية المسجلة في الجزائر عند إحياء المناسبات والحفلات الدينية الرسمية.

وحسب وكالة الأنباء الجزائرية، فقد أكد غلام الله خلال حفل اختتام فعاليات الموسم الثقافي الاجتهادي للمجلس الإسلامي الأعلى لسنة 2019 – 2020 بحضور وزير الشؤون الدينية والأوقاف، على رمزية هذه الأشرطة الصوتية القرآنية.

مشيرا إلى أن اعتماد أشرطة المقرئين الجزائريين يعدّ “تثمينا واعتبارا” لكل ما هو وطني جزائري، وحتى تزدهر هذه القراءة التي تتناسب مع الموروث التاريخي الوطني.

ودعا غلام الله المسؤولين إلى اعتماد هذه الأشرطة والقراءات التي سجلت في الجزائر بقراءة “ورش” بصوت قرائنا لتشجيعهم.

معبرا في ذات السياق عن أسفه لاعتماد أشرطة قرآنية في مناسبات رسمية يتلى فيها القرآن الكريم بقراءة ليست جزائرية.

وفي كلمته، ذكّر غلام الله بالحصيلة الثقافية السنوية للمجلس، من خلال اجتهادات حول قضايا الهجرة غير الشرعية والطلاق والخُلع والإرث وقضايا الاقتصاد والصيرفة الإسلامية.

ومن جانبه، أشاد وزير الشؤون الدينية والأوقاف بالجهود التي يبذلها المجلس في أداء مهامه ومحاولة إيجاد حلول للقضايا الاجتماعية، مذكرا بالإنجازات والاتفاقيات والجسور الممدودة إلى جميع القطاعات.

للإشارة، فقد تم تكريم عدة وجوه في هذا اللقاء الذي عرف حضور وزراء عدة قطاعات، على غرار المالية والتجارة والتعليم العالي والبحث العلمي ومدير قناة “القرآن الكريم”.