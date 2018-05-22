غلام الله يدعو القنوات الفضائية إلى إحترام تقاليد المجتمع الجزائري

شدد ، بوعبد الله غلام الله، اليوم الثلاثاء، على ضرورة احترام القنوات الفضائية للتقاليد الأسرة الجزائرية خلال شهر رمضان.

وأكد رئيس المجلس الإسلامي الأعلى خلال استقباله من طرف وزير الاتصال، جمال كعوان.

أن المحتوى الذي تضمنته الشبكة البرامجية للمؤسسات الإعلامية خلال شهر رمضان، يفترض أن يكون معبرا عن الهوية الثقافية والمرجعية الوطنية للمجتمع.

وأن يساهم في ترقية الذوق العام واحترام تقاليد الأسرة الجزائرية” يشير بيان للمجلس الإسلامي الأعلى.

وبحث الطرفان العديد من القضايا الإعلامية الراهنة، في مقدمتها الأساليب والطرق التي يتم عبرها بث الفتوى الفقهية في القنوات الفضائية.

التي تتطلب احترام الضوابط الفقهية والإعلامية، وبذل المزيد من الجهود حتى تكون منسجمة مع المرجعية الفقهية الوطنية.

كما تناول اللقاء سبل ترقية العمل الإعلامي، عبر إيجاد الآليات الكفيلة بالتكوين الجيد للصحفيين وبالذات في مجال الإعلام الديني.

وهي التي سيتم تجسيدها في المستقبل عبر التعاون بين المجلس الاسلامي الأعلى ووزارة الاتصال.