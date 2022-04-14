غلام الله يستقبل سفير روسيا وهذا مادار بينهما
إستقبل رئيس المجلس الإسلامي الأعلى عبدالله غلام الله، سفير روسيا لدى الجزائر ايغور بيليايف.
وفي بيان للمجلس، اليوم الخميس، فقد تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها خاصة في المجال الديني.
كما قدم سفير ؤوسيا دعوة لرئيس المجلس للمشاركة في الاحتفالات بمناسبة مرور 1100 على دخول الاسلام لمدينة كازان جمهورية تتارستان التي ستقام شهر جوان 2022.
بالاضافة الى المشاركة في اجتماع مجموعة الرؤية الاستراتيجية، روسيا والعالم الاسلامي، وكذا المشاركة في قمة اقتصادية دولية ستعقد في هذه المناسبة.
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غلام الله يستقبل وفدا عن رابطة علماء ودعاة وأئمة دول الساحل
استقبل رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، بوعبد الله غلام الله، اليوم الأحد، وفدا عن رابطة علماء ودعاة وأئمة دول الساحل.
وحسب ما أفاد به بيان للمجلس، فخلال اللقاء قدم رئيس الرابطة لرئيس المجلس، الدليل العلمي والعملي للوقاية من الغلو والتطرف.
وذكر رئيس المجلس الإسلامي الأعلى بجهود الجزائر في مختلف المحافل الدولية في الدعوة إلى التعاون لحماية الشعوب والأجيال الجديدة. من مخاطر الغلو والتطرف.
كما عبر عن استعداد المجلس من خلال أعضائه العلماء لدعم جهود مواجهة التطرف والغلو خاصة في منطقة الساحل.
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المجلس الإسلامي الأعلى يدعو المواطنين إلى التبرع بالأعضاء بعد الوفاة
المجلس الإسلامي الأعلى يدعو المواطنين إلى التبرع بالأعضاء بعد الوفاة
كما دعا المجلس الإسلامي الأعلى المواطنين إلى التبرع بأعضائهم بعد وفاتهم. من خلال التوقيع على سجل وطني يعطي الحق للجهات المختصة في التصرف بأعضائهم عند الحاجة.
وحسب بيان للمجلس الإسلامي الأعلى، فإنه سينظم عن قريب ملتقى لشرح موضوع التبرع بالأعضاء. مضيفا أن المواطنين مدعوون إلى التبرع بأعضائهم بعد وفاتهم بالتوقيع على سجل وطني يعطي الحق للجهات المختصة في التصرف بأعضائهم عند الحاجة. مشيرا إلى أنه في حال موافقة أقاربهم يصبح من الجائز أو الواجب في حال التوصية نقل الأعضاء من الجسم الميت لإنقاذ حياة أناس آخرين.
وأشار المجلس إلى أن التبرع بالأعضاء من شأنه أن ينقذ حياة أناس في لحظات حرجة. معربا عن أسفه لكون هذه العمليات تعرف نقصا كبيرا في المستشفيات الجزائرية. وهذا بالرغم من الجهود المبذولة من طرف الجهات المختصة من أجل رفع عدد العمليات سنويا والاقتراب من المعدلات العالمية في هذا الجانب. من خلال سن التشريعات القانونية المنظمة وتوفير الوسائل والأجهزة الطبية اللازمة.
ويرى المجلس الإسلامي الأعلى أن عملية التبرع بالأعضاء “تعد عملا إنسانيا عظيما قد يساهم في إنقاذ حياة الكثيرين ممن يعانون من أمراض مستعصية. وانطلاقا من المبادئ والقيم الإنسانية فإنه يجدد الدعوة للمواطنين للإقبال على التبرع بالأعضاء بعد الوفاة.