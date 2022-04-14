غلام الله يستقبل سفير روسيا وهذا مادار بينهما

إستقبل رئيس المجلس الإسلامي الأعلى عبدالله غلام الله، سفير روسيا لدى الجزائر ايغور بيليايف.

وفي بيان للمجلس، اليوم الخميس، فقد تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها خاصة في المجال الديني.

كما قدم سفير ؤوسيا دعوة لرئيس المجلس للمشاركة في الاحتفالات بمناسبة مرور 1100 على دخول الاسلام لمدينة كازان جمهورية تتارستان التي ستقام شهر جوان 2022.

بالاضافة الى المشاركة في اجتماع مجموعة الرؤية الاستراتيجية، روسيا والعالم الاسلامي، وكذا المشاركة في قمة اقتصادية دولية ستعقد في هذه المناسبة.

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