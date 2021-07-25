غلام الله يستقبل مفوّض السلم والأمن في الإتحاد الإفريقي السابق

إستقبل اليوم رئيس المجلس الإسلامي الأعلى الدكتور بوعبد الله غلام الله، السفير إسماعيل شرقي، مفوض السلم والامن في الاتحاد الافريقي السابق.

وحسب بيان للمجلس الإسلامي الأعلى، فقد قدّم الرئيس تهانيه إثر توشيح السفير اسماعيل من طرف المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الأنتربول”. وكذا البعثة اليابانية لدى المنظمة الإفريقية، بوسام الشمس المشرقة من رتبة نجمة الذهب والفضة. نظير مساهمته في التعاون الشرطي.